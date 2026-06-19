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19 июня, 14:57

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Терапевт Кондрахин: купание в воде холоднее 21 градуса смертельно опасно

Врач рассказал, при какой температуре воды купание смертельно опасно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Купание в воде, температура которой ниже 21 градуса, чревато спазмом мышц и гибелью. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила в разговоре с ТАСС, что на фоне похолодания температура воды в реках, протекающих в Московском регионе, опустилась и составляет 16–21 градус.

Кондрахин подчеркнул, что купаться в такой ситуации не самое удачное решение.

Если в ближайшие дни будет жарко, допустимо просто отдохнуть у водоема, немного походить в воде, вероятно – быстро окунуться один раз. Однако совершать заплывы очень опасно. При температуре воды ниже 21 градуса человек быстро переохлаждается, из-за чего может произойти спазм икроножных мышц. В результате потеряется способность чувствовать ноги, и можно легко утонуть.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук

Дети и пожилые находятся в зоне особого риска, потому что быстрее переохлаждаются. Также стоит быть аккуратнее пациентам, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой: поскольку сердце плохо перекачивает кровь, вероятность возникновения спазма увеличивается, пояснил врач.

"Помимо этого, не надо забывать, что при переохлаждении очень легко простудиться. Также могут обостриться хронические заболевания", – предупредил терапевт.

Продолжать купальный сезон лучше, когда температура воды прогреется до 24 градусов (минимум – 21 градус). По мнению врача, это может произойти как минимум через 3–4 недели, если температура воздуха стабильно будет в пределах 20 градусов. Если же показатели поднимутся до 30, вода станет комфортной примерно за неделю, заключил он.

Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предупредил, что во время купания в дачных бочках и городских фонтанах можно подхватить кишечные и бактериальные инфекции. Также есть риск появления заболеваний кожи.

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