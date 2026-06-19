Поезда на МЦК будут ходить 21 июня с минимальными интервалами до 22:30

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

График движения поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) изменится в воскресенье, 21 июня. Об этом пассажиров предупредила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Составы будут ходить с минимальным интервалом в четыре минуты до 22:30, тогда как в обычные выходные по этому расписанию они курсируют до 18:00.

Сокращение времени ожидания "Ласточек" связано с проведением мероприятия на стадионе "Лужники", находящегося рядом с одноименной станцией МЦК.

Корректировки расписания поездов в этот же день ожидаются и на МЦД-2. В частности, на Курском направлении в течение дня планируется частичное увеличение интервалов движения поездов до 25 минут, а в период с 10:20 до 11:20 интервал движения в сторону центра будет увеличен до 1 часа.

Еще у части электричек будет изменен набор остановок, а некоторые составы будут следовать укороченными маршрутами: со стороны Подольска – до и от станции Покровское, а со стороны станции Нахабино – до и от Курской и Москворечья.

