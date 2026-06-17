Интервалы движения поездов МЦД-2 будут увеличены 21 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Интервалы движения поездов на МЦД-2 будут увеличены 21 июня, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, на Курском направлении в течение дня ожидается частичное увеличение интервалов движения поездов до 25 минут. В период с 10:20 до 11:20 интервал движения в сторону центра будет увеличен до 1 часа. В указанное время для проезда будут доступны поезда, следующие по 3‑му и 4‑му путям с остановками на станциях Подольск, Остафьево и Царицыно.

У части электричек будет изменен набор остановок, а некоторые составы будут следовать укороченными маршрутами. Со стороны Подольска – до и от станции Покровское, а со стороны станции Нахабино – до и от Курской и Москворечья.

На Рижском направлении, в свою очередь, интервалы движения будут частично увеличены до 25 минут.

В ведомстве призвали сверяться с расписанием на сайте и в приложении перевозчика перед поездкой. Во время изменений сотрудники ОАО "РЖД" проведут работы по замене стрелочного перевода на станции Царицыно.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве началось строительство подземного пешеходного перехода, соединяющего Тимирязевский район с районом Марфино. Переход свяжет три участка: Локомотивный проезд, Гостиничный проезд и улицу Комдива Орлова. Его протяженность превысит 80 метров. В проекте заложены 2 лестничных схода с установкой лифтов для удобства пассажиров.

