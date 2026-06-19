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19 июня, 15:08

Общество

Очередная волна дождей может накрыть Москву 22 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Следующая волна осадков может прийти в Москву уже в понедельник, 22 июня. Об этом в беседе с RT заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Правда, на температуре это не будет сильно сказываться", – уточнил он.

До новой волны дождей Москву ожидают солнечные и теплые выходные. Днем в субботу, 20 июня, столбики термометров покажут 20–22 градуса, а в воскресенье, 21 июня, – от 23 до 25 градусов. Ветер в основном будет дуть с юго-запада со скоростью от 2 до 5 метров в секунду, а давление будет выше нормы, от 748 до 750 миллиметров ртутного столба.

В начале следующей недели в Москве ожидается дождливая погода, подтвердила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Агентством "Москва". Температура днем в понедельник, 22-го числа, будет в пределах от 20 до 22 градусов. Дожди ожидаются и в последующие дни.

"Преобладающая температура в ночные часы прогнозируется 14–15 градусов, дневная температура – 20–22 градуса, может быть, в центре будет 24 градуса", – рассказала Позднякова.

При этом ожидать всплесков жары в ближайшее время не стоит, температура в столице будет зависеть от осадков и облачности, резюмировала специалист.

Жара может вернуться в Москву не раньше июля, указывали ранее синоптики. Текущая неделя, с 15 по 21 июня, оказалась даже холоднее климатической нормы на 1–1,5 градуса. Такое похолодание связано с влиянием циклона, который находится над Балтикой и частично Ленинградской областью.

Дожди и грозы ожидаются в Москве во второй половине дня 19 июня

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