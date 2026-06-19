Возможный случай заражения опасным штаммом птичьего гриппа обнаружен в Западной Австралии

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Первый случай возможного заражения смертельно опасным штаммом H5 птичьего гриппа зафиксирован на материковой территории Австралии. Об этом сообщает местный телеканал ABC со ссылкой на федеральное правительство страны.

Признаки инфекции, ранее унесшей жизни миллионов птиц и животных по всему миру, были выявлены у дикой перелетной птицы в штате Западная Австралия.

"Если подтвердится наличие штамма H5, это будет означать, что вирус распространился на все континенты планеты", – говорится в материале.

Как подчеркнули в правительстве страны, люди, не контактирующие с птицами, имеют низкий риск заражения соответствующим гриппом. Тем не менее министр сельского хозяйства Австралии призвал граждан избегать контакта с больными животными и сообщать властям о любых подозрительных случаях.

Птичий грипп H5N1 был впервые обнаружен у человека в 1997 году в Гонконге. С тех пор зафиксировано около 900 случаев в 23 странах, в основном в Азии и Африке. По данным Всемирной организации здравоохранения, летальность при инфицировании этим штаммом составляет 50–60%.

В последние годы вирус активно поражает диких и домашних птиц во всем мире. В период с 2022 по 2023 год масштабные вспышки были зарегистрированы в Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии, что привело к массовой гибели птиц на фермах.

Ранее ВОЗ оценила риск распространения птичьего гриппа как низкий после регистрации первого в Европе случая заражения вирусом A(H9N2). Инфекцию нашли у взрослого мужчины, вернувшегося из Сенегала.

Пациент не контактировал с домашней птицей или людьми, имевшими аналогичные симптомы до начала болезни. В связи с этим в организации подчеркнули, что продолжают отслеживать ситуацию.

