Из реки Мойки в Петербурге выловили кошачий череп

Фото: телеграм-канал "112"

Из реки в Санкт-Петербурге выловили череп кошки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщили, что спасатели достали из реки Мойки останки, похожие на отрубленную голову. В итоге выяснилось, что это был череп кошки, набитый мусором.

Ранее грибники в Подмосковье заметили новорожденных лосят около мертвой самки. Выяснилось, что железнодорожный состав, предположительно, сбил лосиху. Ее детеныши прижимались к телу погибшей матери.

О животных стало известно специалистам парка львов "Земля прайда". Они забрали лосят и пытаются выходить их. Сообщалось, что один из малышей очень слаб, его шансы на выживание оцениваются невысоко. При этом были также обнаружены три лося постарше.

