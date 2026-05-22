22 мая, 12:26

Происшествия

Пес в Великобритании два месяца жил с останками хозяина и частично съел его

Фото: 123RF.com/kongbaramee

Собака в Великобритании частично съела своего умершего хозяина, сообщает "Радио 1" со ссылкой на подкаст LADbible Stories.

Бывший уборщик мест преступлений Бен Джайлз рассказал, что его первым заказом стала уборка фермерского дома в глухой местности Британии. Когда он открыл дверь, из помещения вылетел целый рой мух – выяснилось, что хозяин скончался еще два месяца назад.

При этом в доме также оказалась заперта собака. За это время она съела ногу хозяина и обглодала его лицо. Джайлз признался, что осознать подобное происшествие "было тяжело".

"Хотя собаки – лучшие друзья человека, такие ужасные вещи случаются", – добавил он.

Ранее сотрудники мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле нашли человеческую ногу во время разбора мусора с конвейера. Находка была завернута в одноразовые пеленки, медицинский пакет и черный пакет для мусора. Сортировку в цехе приостановили и вызвали полицию.

