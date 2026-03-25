Пропавшая 5 лет назад женщина найдена в захламленной квартире в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Тело пенсионерки нашли в захламленной квартире в доме на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге. Там же обнаружили ее 47-летнюю дочь, пропавшую 5 лет назад, передает издание 78.ru.

Согласно предположениям журналистов, пожилая женщина пыталась выбраться из квартиры, но не смогла добраться до двери. Предварительно, тело пролежало в квартире несколько дней.

Спецслужбы вскрыли жилище и заметили, что мусор полностью заполняет помещение до самого потолка. Как рассказали очевидцы, на месте стоит ужасный запах. После того как погибшую увезли, квартира осталась открыта, из-за чего соседи начали беспокоиться за свою безопасность.

"<...> Необходимо срочно провести уборку и дезинфекцию помещения. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности жильцов дома и предотвращения распространения неприятных запахов и потенциальных инфекций", – сказал один из соседей.

Позднее мусор в квартире стали разбирать. Среди хлама была найдена дочь пенсионерки, ее госпитализировали, добавили в СМИ.

По данным 78.ru, в квартире числятся еще 2 человека: 54-летний мужчина и 24-летний молодой человек. Их судьба неизвестна.

"10 лет назад купили квартиру. Дочь видели, гуляла с кошкой на поводке, потом пропала. Женщина постоянно ходила с сумками домой и из дома, одета была опрятно, ни с кем не общалась, даже немного сторонилась людей", – уточнила соседка.

