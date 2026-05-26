Актер Глеб Калюжный рассказал, что сослуживцы обращались к нему по позывному Малыш

Во время прохождения срочной службы сослуживцы обращались к актеру Глебу Калюжному по позывному Малыш. Об этом рассказал артист, завершивший прохождение службы в Семеновском полку.

В конце февраля 2026 года вышел фильм "Малыш", о самом молодом командире-штурмовике Павле Чертоке. Действия картины разворачиваются во время освобождения Мариуполя, а главный герой – аполитичный молодой музыкант из Донецка, который становится добровольцем и отправляется на передовую, чтобы спасти мать.

Калюжный исполнил в картине главную роль, а после ее завершения решил пойти в армию. Актер признался, что некоторые просили оставить автограф и говорили, чтобы он оставлял подпись: "Малыш".

"Я им говорю: "Ну это же не мой позывной", но получается, что уже и мой тоже. Иногда называли. Думаю, Паша не обидится", – добавил артист.

В начале марта 2025 года в отношении Калюжного было возбуждено уголовное дело об уклонении от армии. СМИ выяснили, что во время осеннего призыва актер не явился на сборный пункт. При этом он не имел оснований для отсрочки от службы на момент получения повестки.

Однако Калюжный опроверг информацию о том, что он якобы пытался избежать армии, а в конце мая отправился служить.

26 мая, ровно через год, он завершил срочную службу. Встретить актера пришли мама с цветами и самодельным плакатом, а также коллеги, в числе которых народный артист России Николай Добрынин.

