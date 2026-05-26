Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 13:07

Шоу-бизнес

Актер Глеб Калюжный рассказал, что сослуживцы обращались к нему по позывному Малыш

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Во время прохождения срочной службы сослуживцы обращались к актеру Глебу Калюжному по позывному Малыш. Об этом рассказал артист, завершивший прохождение службы в Семеновском полку.

В конце февраля 2026 года вышел фильм "Малыш", о самом молодом командире-штурмовике Павле Чертоке. Действия картины разворачиваются во время освобождения Мариуполя, а главный герой – аполитичный молодой музыкант из Донецка, который становится добровольцем и отправляется на передовую, чтобы спасти мать.

Калюжный исполнил в картине главную роль, а после ее завершения решил пойти в армию. Актер признался, что некоторые просили оставить автограф и говорили, чтобы он оставлял подпись: "Малыш".

"Я им говорю: "Ну это же не мой позывной", но получается, что уже и мой тоже. Иногда называли. Думаю, Паша не обидится", – добавил артист.

В начале марта 2025 года в отношении Калюжного было возбуждено уголовное дело об уклонении от армии. СМИ выяснили, что во время осеннего призыва актер не явился на сборный пункт. При этом он не имел оснований для отсрочки от службы на момент получения повестки.

Однако Калюжный опроверг информацию о том, что он якобы пытался избежать армии, а в конце мая отправился служить.

26 мая, ровно через год, он завершил срочную службу. Встретить актера пришли мама с цветами и самодельным плакатом, а также коллеги, в числе которых народный артист России Николай Добрынин.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика