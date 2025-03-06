ТАСС: актер Калюжный не имел оснований для отсрочки от армии

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Российский актер Глеб Калюжный не имел оснований для отсрочки от срочной службы в армии на момент получения повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По состоянию здоровья он был признан годным", – отметил собеседник.

Уточняется, что в осенний призыв 2024 года Калюжный не явился на сборный пункт, откуда его должны были направить на военную службу. Это стало причиной возбуждения уголовного дела, подчеркнули в правоохранительных органах. Местонахождение актера пока не установлено, но и к следователю его пока не вызывали.

"Обвинение Калюжному пока не предъявлено", – добавил представитель правоохранительных органов.

О возбуждении уголовного дела против Калюжного стало известно 5 марта. Максимальное наказание по статье за уклонение от службы в армии – лишение свободы на два года. Актер известен ролями в сериалах "Вампиры средней полосы", "Трудные подростки", "Новенький" и других.

