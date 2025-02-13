В ГД внесен проект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла в Госдуму законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу. Документ опубликован в думской электронной базе.

Как говорится в пояснительной записке, решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период призыва, должно быть исполнено в следующие периоды призыва в течение года.

Кроме того, проект предлагает предусмотреть создание одной призывной комиссии в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах, а также в городах федерального значения.

Как считают авторы проекта, это позволит сократить количество должностных лиц, привлекаемых для проведения призыва, в том числе врачей-специалистов.

Поправками предлагается дополнить закон "О воинской обязанности и военной службе". При этом нормы внесенного законопроекта могут коснуться осеннего призыва 2024 года.

Между тем юноши в год достижения 17 лет получат автоматическую рассылку с уведомлениями о первоначальной постановке на воинский учет. Также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, будет отправлено в личный кабинет на mos.ru.

Документ можно предъявить при зачислении на обучение или трудоустройстве.