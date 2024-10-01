В Генштабе исключили изменение срока службы призывников

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Призыв на срочную военную службу в этом году пройдет без изменений с прежними сроками службы. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда".

"Хочу успокоить и новобранцев, и их родителей. Знаю, эта тема по-прежнему для них актуальна и продолжает обсуждаться сегодня. Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, как и прежде, привлекаться не будут", – заявил генерал-полковник.

Бурдинский подчеркнул, что сроки службы по призыву также остаются неизменными.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявлял, что призывников, попавших на службу этой осенью, не будут привлекать к участию в СВО.

Вице-адмирал отмечал, что примерно треть призывников попадет в учебные соединения и воинские части. Там они будут изучать современную военную технику. После окончания обучения и получения военно-учетной специальности их направят в войска.

Кроме того, призывники, которые в ходе осенней призывной кампании будут не согласны с решениями комиссий, смогут обжаловать их в досудебном порядке, в том числе онлайн через портал "Госуслуги".

