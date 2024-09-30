Несогласные с решениями комиссий призывники смогут подать жалобу на "Госуслугах"

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Призывники, которые в ходе осенней призывной кампании будут не согласны с решениями комиссий, смогут обжаловать их в досудебном порядке, в том числе онлайн через портал "Госуслуги". Об этом рассказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что призыв пройдет в период с 1 октября до 31 декабря. Обжалование станет новой возможностью.

Помимо этого, Цимлянский добавил, что призывники для этой цели также смогут воспользоваться многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме гражданина.

Между тем осенний призыв 2024 года пройдет по старым правилам. Повестки будут приходить традиционным образом до тех пор, пока полноценно не заработает реестр воинского учета. Сейчас реестр воинского учета находится в тестовом режиме. Его полноценная работа реестра должна начаться с 1 января 2025 года.

В свою очередь, Сергей Собянин подписал указ, благодаря которому военнослужащие, заключившие в Москве контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ, получат единовременную дополнительную выплату.

Сумма составит 1,9 миллиона рублей. В то же время установленные ранее городом меры поддержки участников СВО и членов их семей, среди которых ежемесячная выплата из столичного бюджета военнослужащим из Москвы в 50 тысяч рублей, сохранятся.