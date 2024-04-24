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24 апреля, 11:48

Общество

Генпрокурор РФ предложил дать отсрочку от призыва идущим работать на ОПК выпускникам

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Гунеев

Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил давать отсрочку выпускникам, которые трудоустраиваются на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщает РИА Новости.

Краснов отметил, что в условиях проведения СВО были направлены дополнительные усилия на укрепление законности в сфере ОПК. Ликвидировать нехватку кадров в сфере можно, научив молодое поколение востребованным специальностям, считает он.

"Предлагаем проработать вопрос о дополнительном финансировании для подготовки специалистов с целевым распределением выпускников на оборонные предприятия с отсрочкой от призыва на военную службу", – сказал генпрокурор.

Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть условия льготной ипотеки для ряда работников ОПК. Речь шла о регионах, где наблюдается нехватка кадров на предприятиях оборонного комплекса. Правительство России должно предоставить Путину доклад по вопросу до 27 апреля.

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