Путин поручил рассмотреть условия льготной ипотеки для ряда работников ОПК

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Владимир Путин потребовал от кабмина РФ изучить вопрос, связанный с условиями льготной ипотеки для работников оборонного-промышленного комплекса в российских регионах, где наблюдается нехватка трудовых ресурсов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

По информации документа, доклад по этому вопросу должен быть предоставлен до 27 апреля, а ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что рабочая группа при Минпросвещения РФ рассматривает возможность введения в стране льготной ипотеки для педагогов. Введение отдельной программы ипотеки для учителей потребует выделения значительного дополнительного финансирования, признали в министерстве.

При этом источники этого финансирования на сегодня не предусмотрены в федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Ведомство должно будет предоставить отчет о разработке инициативы в правительство до ноября этого года.

