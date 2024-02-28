Шойгу проинспектировал тульские предприятия ОПК

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Министр выяснил, что НПО "Стрела" выполнило гособоронзаказ по комплексам разведки "Ястреб-АВ" и "Зоопарк-1М". Также организация предоставила в срок радиолокационные станции "Аистенок", которые используются в ходе контрбатарейной борьбы.

Во время поездки на предприятия Тульской области Шойгу отметил, что оборонное ведомство намерено оснащать всю имеющуюся технику дополнительной бронезащитой, повышающей живучесть в условиях спецоперации.

В Минобороны РФ уточнили, что на НПО "Стрела" министру показали дополнительную защиту для радиолокационных станций (РЛС) из металлических листов и противоосколочных "одеял" с комплектом отражателей. Также механизм оснащен имитаторами теплового и радиолокационного излучения, которые повышают живучесть техники в условиях СВО.

"Вообще, это крайне необходима вещь. Есть большие планы, чтобы ставить такую бронезащиту на любую технику", – сказал Шойгу.

Ранее министр обороны проинспектировал предприятия ОПК в Ижевске, выпускающие беспилотники. После поездки он поручил решить задачи по совершенствованию БПЛА, учитывая опыт проведения СВО. Шойгу подчеркнул, что большая часть задач, которые были поставлены год назад, уже решена.

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