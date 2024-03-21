Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводах в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На предприятии глава российского военного ведомства проинспектировал производство авиационных средств поражения, а также артиллерийских и танковых снарядов различного калибра", – говорится в сообщении.

Гендиректор одного из предприятий доложил Шойгу о полном выполнении гособоронзаказа и отметил, что с начала года завод нарастил объем выпускаемой продукции.

До этого Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Тульской области. Министр, в частности, выяснил, что НПО "Стрела" выполнило гособоронзаказ по комплексам разведки "Ястреб-АВ" и "Зоопарк-1М".

