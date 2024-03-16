Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке на операционных направлениях в зоне проведения специальной военной операции, характеру действий противника и выполнению войсками задач на основных направлениях", – указано в сообщении.

Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил министру, что ВСУ несут существенные потери как в технике, так и в живой силе. Он назвал это результатом применения высокоточных средств поражения и ударных беспилотников.

По его словам, за прошедшую неделю, благодаря эффективной работе разведывательно-ударных систем в зоне проведения спецоперации были уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot, РСЗО Vampire, свыше 10 артиллерийских систем иностранного производства, а также склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Кроме того, в результате удара авиационным боеприпасом по пункту размещения националистического батальона "Кракен" были уничтожены до 300 боевиков.

На совещании Шойгу продемонстрировали данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.

Ранее стало известно, что Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Тульской области. Главе ведомства доложили, что НПО "Стрела" выполнило заказ по комплексам разведки "Ястреб-АВ" и "Зоопарк-1М" в установленные сроки.

Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении