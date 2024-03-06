Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) предприятиями концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей". Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Глава концерна Ян Новиков доложил министру, что ГОЗ 2023 года на поставку средств целеуказания "Енисей" для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, а также радиолокационных комплексов обнаружения и противодействия БПЛА "Валдай" полностью выполнен. Также гендиректор ПАО "НПО "Алмаз" Геннадий Бендерский рассказал Шойгу, что на предприятии созданы новые средства для борьбы с беспилотниками, которые сейчас проходят заводские испытания.

Кроме того, министру представили мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новые образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, производство которых освоили в прошлом году. Помимо этого, глава оборонного ведомства проверил производство современных зенитных ракетных средств поражения на предприятии АО "Московский машиностроительный завод "Авангард". Гендиректор завода Денис Попков доложил Шойгу о расширении производственных мощностей предприятия, в рамках которых в прошлом году в Московской области открыли филиал завода, а также начали возведение четырех новых цехов.

Попков указал, что принятые меры позволили вдвое увеличить объемы выпускаемой продукции, а после окончания обновления имеющихся мощностей и ввода в эксплуатацию новых производственных объектов, возможности завода вырастут еще в два раза.

По итогам работы министр провел рабочее совещание с участием глав предприятий и представителями профильных органов военного управления. Шойгу отметил, что средства ПВО важны в нынешних условиях, особенно в зоне СВО. По словам главы Минобороны, у противника появились FPV-дроны, ударные беспилотники большой дальности, большей мощности, а также ракеты HIMARS. Однако российские предприятия решают вопрос обороны, сказал он.

Новикову и главкому сухопутными войсками Олегу Салюкову Шойгу поставил задачу сразу интегрировать производимые радиолокационные системы контрбатарейной борьбы с ударными средствами. Он отметил, что это нужно не только в зоне спецоперации, но и для прикрытия объектов в приграничных районах РФ.

Руководители предприятий доложили министру обороны об утверждении скорректированных графиков поставки в войска вооружения и военной техники со сдвигом на более ранние сроки в соответствии с указаниями Шойгу, полученными в феврале этого года.

Ранее глава Минобороны сказал, что опытный образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-212 могут создать к концу 2026 года. В ведомстве уточнили, что сейчас Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разрабатывает самолет с турбореактивным двигателем ПД-8. Судно должно будет заменить устаревшие Ан-26 и Ан-72.

Министр добавил, что Ил-212 будет отличаться простотой обслуживания, заправки, большей грузоподъемностью и дальностью полета.

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