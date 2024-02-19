Мишустин призвал активизировать модернизацию боевых систем, применяемых в СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в 2024 году не только нарастить поставки для ВС РФ всех материально-технических ресурсов, но и максимально активизировать процесс модернизации боевых систем, которые применяются в ходе СВО на Украине.

"Параллельно нужно продолжать совершенствование применяемых в зоне специальной военной операции образцов", – заявил он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, пишет ТАСС.

По словам главы российского правительства, эта работа позволяет повысить эффективность техники и оборудования, а также сохранить жизни военнослужащим и гражданским.

Также Мишустин напомнил, что вдоль линии боевого соприкосновения продолжается возведение фортификационных сооружений. Укрепления также возводят и на приграничных территориях, указал он.

До этого премьер-министр подписал документ, который упрощает медкомиссию для россиян-добровольцев, поступающих в войска по контракту. Теперь процедура будет проходить в один этап вместо двух – предварительного в местном военкомате и окончательного в региональном.

Ранее австрийский генерал Петер Форхофер заявлял, что военная промышленность европейских государств пока не может догнать российскую по темпам производства. По его мнению, в ходе "войны складов" ЕС пытается догнать РФ, но пока не в силах это сделать.

Новости регионов: ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевский коксохимический завод