Картаполов: осенний призыв в России пройдет по старым правилам

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Осенний призыв 2024 года пройдет по старым правилам, повестки будут приходить традиционным образом до тех пор, пока полноценно не заработает реестр воинского учета. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось", – приводит его слова РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что на данный момент реестр воинского учета находится в тестовом режиме и повестки будут приходить традиционным способом. Он также рассказал, что полноценная работа реестра должна начаться с первого января 2025 года.

Ранее Совфед одобрил закон об отсрочке от призыва на военную службу для служащих в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ.

Кроме того, закон освободил от военных сборов тех, кто проходит службу в войсках Нацгвардии России, противопожарной службе, органах внутренних дел и принудительного исполнения наказания, таможне, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на должностях со спецзваниями, а также федеральные госслужащие.