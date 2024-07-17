СФ одобрил закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК России

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Сенаторы в ходе заседания верхней палаты парламента одобрили закон об отсрочке от призыва на военную службу для служащих в органах прокуратуры и СК РФ. Отсрочка будет предоставляться после получения высшего образования по данным специальностям.

В настоящее время отсрочка от призыва предоставляется служащим в органах внутренних дел, противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах при наличии у них высшего образования и специальных званий.

Закон также освобождает от военных сборов служащих в войсках Нацгвардии РФ, противопожарной службе, органах внутренних дел и принудительного исполнения наказания, таможне, прокуратуре и СК РФ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на должностях, по которым предусмотрено присвоение спецзваний, а также федеральные государственные гражданские служащие и работники указанных органов, организаций и учреждений.

Ранее данный закон приняла Госдума. Документ вносит изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Кроме того, генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил давать отсрочку выпускникам, которые трудоустраиваются на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Он подчеркнул, что в условиях проведения СВО были направлены дополнительные усилия на укрепление законности в сфере ОПК. Ликвидировать нехватку кадров в сфере можно, научив молодое поколение востребованным специальностям.

