ГД приняла закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК России

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Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому предлагается распространить отсрочку от призыва на военную службу для служащих, в том числе в органах прокуратуры и СК России.

Законопроект внесло правительство. Документом предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Как указано в тексте инициативы, отсрочка от призыва будет предоставляться поступившим на службу в органы прокуратуры и в учреждения СК РФ после получения высшего образования по данным специальностям.

Сейчас отсрочка от призыва предоставляется сотрудникам внутренних дел, противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения и таможенных органов РФ при наличии высшего образования и специальных званий, указано в пояснительной записке.

Кроме того, закон освобождает от военных сборов служащих в войсках нацгвардии РФ, противопожарной службе, органах внутренних дел и принудительного исполнения, таможне, прокуратуре и СК, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на должностях, по которым предусмотрено присвоение спецзваний, а также федеральных государственных гражданских служащих и работников указанных организаций.

Ранее Генпрокурор Росси Игорь Краснов предложил давать отсрочку выпускникам, которые устраиваются на работу на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Он считает, что в условиях проведения спецоперации на Украине были направлены дополнительные усилия на укрепление законности в области ОПК. Ликвидировать дефицит кадров в этой сфере можно, научив молодых людей востребованным профессиям, указал он.