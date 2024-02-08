МО РФ предложило установить единый предельный возраст для всех контрактников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство обороны России предложило создать единый предельный возраст нахождения на службе для всех контрактников во время проведения мобилизации. Об этом сказано в проекте федерального закона, размещенном на портале нормативных правовых актов.

Так, предельный возраст на период проведения мобилизации составит для всех высших офицеров 70 лет, а для остальных контрактников – 65 лет.

В ведомстве объяснили, что текущий закон определяет предельный возраст на время проведения мобилизации лишь для тех военных, которые подписали контракт после 24 июня 2023 года (начало действия закона). Однако при этом документ не имеет верхних возрастных границ для тех, кто поступил на службу до этой даты.

Ранее из Госдумы отозвали законопроект об увеличении до 50 лет призывного возраста для мужчин, которые приобрели гражданство РФ.

До этого этот законопроект внесли в Госдуму депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет. Необходимость его принятия объяснили тем, что иностранцы специально ждут наступления 30-летия, а после подают на гражданство РФ. После наступления 30 лет им не грозит призыв в армию, так как цифра является предельной в этом вопросе.



Предельный возраст отсрочки от службы для сотрудников IT-компаний повысят в РФ до 30 лет