Из ГД отозвали проект о призывном возрасте до 50 лет для получивших гражданство РФ

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Из Госдумы отозвали законопроект об увеличении до 50 лет призывного возраста для мужчин, которые приобрели гражданство РФ. Это следует из электронной базы нижней палаты парламента.

"Отзыв законопроекта", – указано в документе.

Ранее законопроект в Госдуму внесли депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет. Необходимость принятия законопроекта объяснили тем, что иностранцы намеренно дожидаются наступления 30-летия, а затем подаются на гражданство РФ. После наступления 30 лет им не грозит призыв в армию, поскольку цифра является предельной в этом вопросе.

Председатель ГД Вячеслав Володин позже заявил, что законопроект следует отозвать. По его словам, инициатива должна пройти всестороннее обсуждение. Спустя некоторое время Бородай и Шеремет отозвали свои подписи, а Журавлев заявил о намерении отозвать законопроект для проведения консультаций.



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