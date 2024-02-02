02 февраля, 18:37Общество
Из ГД отозвали проект о призывном возрасте до 50 лет для получивших гражданство РФ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Из Госдумы отозвали законопроект об увеличении до 50 лет призывного возраста для мужчин, которые приобрели гражданство РФ. Это следует из электронной базы нижней палаты парламента.
"Отзыв законопроекта", – указано в документе.
Ранее законопроект в Госдуму внесли депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет. Необходимость принятия законопроекта объяснили тем, что иностранцы намеренно дожидаются наступления 30-летия, а затем подаются на гражданство РФ. После наступления 30 лет им не грозит призыв в армию, поскольку цифра является предельной в этом вопросе.
Председатель ГД Вячеслав Володин позже заявил, что законопроект следует отозвать. По его словам, инициатива должна пройти всестороннее обсуждение. Спустя некоторое время Бородай и Шеремет отозвали свои подписи, а Журавлев заявил о намерении отозвать законопроект для проведения консультаций.
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