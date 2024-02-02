Проект о повышении призывного возраста для получивших гражданство надо отозвать – Володин

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Авторам инициативы о повышении призывного возраста до 50 лет для получивших гражданство РФ будет рекомендовано отозвать ее, поскольку вопрос не был должным образом проработан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее парламентарии внесли в Госдуму проект об увеличении до 50 лет призывного возраста для мужчин, которым выдали гражданство РФ. Депутаты объяснили, что, как показывает практика, сейчас уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами России, уклоняются от воинского учета либо специально дожидаются достижения предельного призывного возраста, который составляет 30 лет, после чего получают российский паспорт.

Согласно закону, иностранец, принявший гражданство России, должен в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства встать на воинский учет.



Путин подписал закон о повышении призывного возраста в России до 30 лет