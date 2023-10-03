Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета

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Рособрнадзор займется сбором необходимых для воинского учета сведений об учащихся школ, колледжей вузов, аспирантов, ординаторов и других категорий обучающихся. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство будет передавать собранные данные в электронном виде в государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета.

Полномочия Рособрнадзора будут распространяться на учащихся по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также учащихся школ и колледжей.

В середине апреля Владимир Путин подписал указ о создании единого реестра военнообязанных. Документом вносятся поправки в отдельные законодательные акты РФ по теме оповещения россиян о явке на мероприятия, связанные с призывом.

В Минцифры заявили, что единый реестр воинского учета будет введен в РФ не раньше 2025 года в связи с жесткими требованиями к инфраструктуре и информационной безопасности. Пилотный проект планируется запустить до конца 2023 года на территории одного-двух субъектов страны.

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