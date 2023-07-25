Госдума приняла закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправку об увеличении до 30 тысяч рублей штрафа для граждан за неявку по повестке в военкомат. Эта норма содержится в законопроекте об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета.

На данный момент за такое правонарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей.

Документ внесли в палату парламента еще 1 февраля 2019 года. В первом чтении его приняли 17 марта 2021 года.

Также депутаты приняли поправку о введении штрафов до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. Уточняется, что для должностных лиц штрафы составят от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы в статье предусмотрены и за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

Кроме того, штрафы увеличат за непредставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Одобренная поправка вводит для должностных лиц штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 350 до 400 тысяч рублей.

Многократно увеличиваются штрафы и за неявку граждан без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место. За это придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей. Штраф за несообщение гражданином в установленном порядке в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, составит от 1 до 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что изменения предлагается внести в статью "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету". Согласно закону "О воинской обязанности и воинской службе", уважительными причинами неявки при условии документального подтверждения являются заболевание или увечье, тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, либо участие в похоронах родных.

Кроме того, к уважительным причинам относятся препятствие, появившееся после действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина.



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