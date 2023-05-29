В Госдуме предложили ужесточить наказание за найм без документов воинского учета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект об увеличении административных штрафов для работодателей за найм военнообязанных или подлежащих призыву граждан без предоставления документа воинского учета. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты Федерального собрания.

Депутаты предложили ввести штраф за заключение работодателями трудовых договоров с военнообязанными и призывниками, которые не предоставили документов воинского учета.

Как уточняется в законопроекте, данное правонарушение планируется вынести в отдельный состав в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП).

При этом, согласно законопроекту, для граждан сумма штрафа будет составлять от 10 до 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 5 до 10 тысяч, а для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Инициаторы законопроекта также выступили за увеличение штрафа за несообщение руководителем в военный комиссариат сведений о принятии на работу граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете. Если сейчас он составляет от 1 до 5 тысячи рублей, то его предлагается увеличить до 5–25 тысяч.

Если работодатель не сообщил в военкомат об изменении сведений воинского учета работника, то штраф также составит от 5 до 25 тысяч рублей.

Ранее Верховный суд РФ постановил, что военные не могут отказаться от обязанностей при угрозе жизни. Между тем суд допустил право военных защищать командиров или сослуживцев, например, от гражданских преступников. Такие действия, как уточнили в Верховном суде, подпадают под норму о необходимой обороне, что не является преступлением.