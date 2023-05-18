Верховный суд РФ заявил, что военные не могут отказаться от обязанностей при угрозе жизни

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военные не могут отказаться от своих обязанностей, даже если их жизни угрожает опасность, следует из постановления Верховного суда РФ.

"Военнослужащие в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения военных либо боевых действий, а также привлеченные для ликвидации последствий стихийных бедствий и при других чрезвычайных обстоятельствах, не вправе уклониться от исполнения возложенных на них обязанностей военной службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости, даже если их жизни угрожает опасность", – приводит РИА Новости текст документа.

При этом военнослужащие имеют право защищать командиров или сослуживцев, например, от гражданских преступников. Такие действия подпадают под норму о необходимой обороне, что не является преступлением.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о дисциплинарном аресте военнослужащих в период мобилизации. Арест будет назначаться на десять суток за одно или несколько грубых нарушений. Исключением являются офицеры. Как отметили в Госдуме, дисциплинарный арест является крайней мерой воздействия на военнослужащего.