Дума приняла в I чтении проект о дисциплинарном аресте военнослужащих в период мобилизации

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Государственная дума на заседании приняла в первом чтении проект о дисциплинарном аресте военнослужащих в период мобилизации.

Это дисциплинарное взыскание действует и в военное время в отношении прапорщиков и мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту, и граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Исключением являются офицеры.

Право о дисциплинарном аресте будет закреплено за начальником органа военной полиции. Арест будет назначаться на десять суток за одно или несколько грубых нарушений.

Нарушениями являются самовольное оставление воинской части, уклонение от военной службы, уничтожение или повреждение по неосторожности военного имущества, кроме того, исполнение военной службы в состоянии опьянения.

В Госдуме отметили, что дисциплинарный арест является крайней мерой воздействия на военнослужащего. Нарушившего заключают в изоляцию на гауптвахту, когда другие меры командира являются безуспешными.

Также в нижней палате парламента приняли законопроект-спутник, согласно которому военнослужащий в период дисциплинарного ареста не будет получать ряд денежных надбавок.

Ранее сообщалось, что в глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли новый проект о дисциплинарном аресте в период мобилизации.

Согласно проекту, дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за одно или несколько грубых нарушений.



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