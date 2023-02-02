В Госдуму внесен новый проект о дисциплинарном аресте в период мобилизации

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли новый проект о дисциплинарном аресте в период мобилизации. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"Дисциплинарный арест в отношении прапорщиков и мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту, и граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время", – говорится в документе.

Согласно проекту, дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за одно или несколько грубых нарушений.

К нарушениям относятся:

нарушение правил устава взаимоотношений между военнослужащими;

самовольное оставление места службы;

неявка на службу без весомых причин и другие.

Ранее сообщалось , что группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности.

Из документа следует, что действия диверсионного характера могут быть приравнены к террористической деятельности, поскольку несут в себе цель нарушить экономическую безопасность и обороноспособность страны.



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