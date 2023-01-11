Мобилизованного приговорили к 5,5 года тюрьмы за избиение офицера

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Военный суд приговорил военнослужащего Александра Лешкова к 5,5 года колонии строгого режима за избиение офицера в парке "Патриот". Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

"Суд назначил Лешкову наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – поделились в пресс-службе.

Отмечается, что осужденная сторона уже обжаловала приговор, поэтому решение еще не вступило в силу.

Лешкова обвинили в избиении своего начальника в ходе исполнения им обязанностей во время мобилизационных мероприятий.

До этого поступала информация, согласно которой в Калининградской области задержали злоумышленника, который хотел поджечь военкомат в Черняховске. Отмечалось, что мужчина пребывал на учете в психоневрологическом диспансере.

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