У зданий московских военных комиссариатов продолжают собираться очереди

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

К столичным военкоматам продолжают прибывать мобилизованные граждане. Это мужчины, которые отслужили в армии и имеют боевой опыт. Военные комиссариаты работают при этом даже в выходные.

"Повестка пришла, я переживаю как родитель, но я горда тем, что сын идет защищать нашу Родину", – рассказала мама одного из мобилизованных. Сын при этом говорит, что не боится.

Есть также мужчины, которые явились в военкомат самостоятельно, не дожидаясь повестки. Многих провожают не только родители, но и друзья, другие близкие люди.

"Сами понимаете, тяжело. Но должен он. Как говорят, все будет хорошо. Защищает родину он, Россию. Он служил в танковых частях, пошел сейчас добровольно", – рассказала мама другого призывника.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

