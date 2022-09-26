Стрельба произошла в военкомате в Иркутской области – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Стрельба произошла в военкомате в Иркутской области, сообщает портал "Тайга.инфо".

По информации издания, которую также подтверждает телеграм-канал Babr_mash, инцидент произошел в военкомате Усть-Илимска. Неизвестный выстрелил в начальника призывной комиссии.

Согласно последним данным, пострадавший выжил. Нападавший, в свою очередь, задержан.

Подробности инцидента уточняются. В полиции Иркутской области отказались от комментариев, сославшись на сбор информации по происшествию.

Ранее сообщалось, что сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД в ходе случившейся ссоры выстрелил в мужчину и женщину. После чего покончил с собой. ЧП произошло 14 сентября в одном из домов на Советской улице в Буйнакске.