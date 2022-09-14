Полицейский застрелил двух человек и покончил с собой в Дагестане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейский убил двух человек и покончил с собой в Буйнакске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

По информации правоохранителей, ЧП произошло 14 сентября в одном из домов на Советской улице в Буйнакске. Сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД в ходе случившейся ссоры выстрелил в мужчину и женщину. После чего покончил с собой. Все трое скончались на месте.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, погибшими оказались отец и сестра бывшей супруги полицейского.

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