В Москве покончил с собой сын известного американского телепродюсера – СМИ

13:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве покончил с собой сын американского телепродюсера Язамира Готта Антон. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.
Тело 20-летнего молодого человека обнаружили рядом с многоэтажкой на улице Обручева после полуночи.
По данным источника, в телефоне парня обнаружили предсмертную записку.
"Судя по ее содержанию, он покончил с собой из-за несчастной любви", – рассказал источник канала.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали 16-летнюю девушку по обвинению в убийстве своего дедушки. Тело 85-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области головы и туловища обнаружили вечером 31 августа в квартире на улице Радужной. Следователи установили причастность к произошедшему его внучки после изучения камер видеонаблюдения, допроса свидетелей и восстановления хронологии событий.
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