В Москве покончил с собой сын известного американского телепродюсера – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве покончил с собой сын американского телепродюсера Язамира Готта Антон. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

Тело 20-летнего молодого человека обнаружили рядом с многоэтажкой на улице Обручева после полуночи.

По данным источника, в телефоне парня обнаружили предсмертную записку.

"Судя по ее содержанию, он покончил с собой из-за несчастной любви", – рассказал источник канала.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 16-летнюю девушку по обвинению в убийстве своего дедушки. Тело 85-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области головы и туловища обнаружили вечером 31 августа в квартире на улице Радужной. Следователи установили причастность к произошедшему его внучки после изучения камер видеонаблюдения, допроса свидетелей и восстановления хронологии событий.

