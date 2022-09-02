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Москва 24

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Происшествия

13:05

В Москве 16-летнюю девушку обвинили в убийстве 85-летнего дедушки

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали 16-летнюю девушку по обвинению в убийстве своего дедушки. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления СК РФ.

Тело 85-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области головы и туловища обнаружили вечером 31 августа в квартире на улице Радужной. Следователи установили причастность к произошедшему его внучки после изучения камер видеонаблюдения, допроса свидетелей и восстановления хронологии событий.

Девушка признала свою вину и раскаялась в содеянном. Она пояснила, что совершила преступление на бытовой почве в ходе ссоры.

"Также обвиняемая подробно показала в ходе проверки показаний на месте, как именно она совершила преступление, и указала на орудие. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Бабушкинским районным судом об избрании обвиняемой меры пресечения, связанной с лишением свободы", – говорится в сообщении.

Девушке предъявили обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").

Ранее полицейские нашли труп пенсионера в шкафу в квартире на юге столицы. По данным телеканала, женщина обратилась в полицию с жалобой на неприятный запах из квартиры. Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили в шкафу залитый монтажной пеной труп пожилого мужчины.

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