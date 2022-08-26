Суд арестовал подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ в Башкирии

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Суд арестовал подозреваемого в убийстве 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Башкирии на два месяца. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Им оказался 63-летний местный житель. Ранее он уже был судим. По данным ведомства, мужчина убил ветерана из-за того, что тот не захотел одолжить денег.

Подозреваемый пробудет под стражей до 26 октября 2022 года.

По информации СК, тело 95-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено во дворе его дома в деревне Кадырово Илишевского района утром 25 августа. Тело обнаружила женщина, которая ухаживала за ветераном.