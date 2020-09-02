СК задержал подозреваемых в убийстве столетнего ветерана в Башкирии

Фото: скриншот видео СК РФ

Следственный комитет в Башкирии задержал двух подозреваемых в разбойном ограблении и убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Инцидент случился в Кигинском районе республики 9 июля, сообщили в пресс-службе СК.

По версии следствия, подозреваемые совершили преступление после того, как узнали, что ветеран хранит у себя дома крупную сумму денег. Так, мужчины проникли в дом к пенсионеру ночью, нанесли ему удары, после которых ветеран скончался. После этого злоумышленники обыскали дом и похитили деньги.

Украденные средства в ходе расследования следователи нашли в лесу. Подозреваемым вменяют разбой и убийство.



Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации