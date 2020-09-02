СК задержал подозреваемых в убийстве столетнего ветерана в Башкирии

17:35
Фото: скриншот видео СК РФ
Следственный комитет в Башкирии задержал двух подозреваемых в разбойном ограблении и убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Инцидент случился в Кигинском районе республики 9 июля, сообщили в пресс-службе СК.
По версии следствия, подозреваемые совершили преступление после того, как узнали, что ветеран хранит у себя дома крупную сумму денег. Так, мужчины проникли в дом к пенсионеру ночью, нанесли ему удары, после которых ветеран скончался. После этого злоумышленники обыскали дом и похитили деньги.
Украденные средства в ходе расследования следователи нашли в лесу. Подозреваемым вменяют разбой и убийство.
Видео: YouTube/Следственный комитет Российской ФедерацииРанее суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве супруги в детском саду в Воскресенске. На допросе 53-летний мужчина признался, что зарезал жену на почве ревности.
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