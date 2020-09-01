В Ленобласти 16-летнюю мать заподозрили в убийстве дочери

01 сентября, 21:17
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Ленинградской области 16-летняя мать стала подозреваемой по делу об убийстве своей семимесячной дочери, сообщает пресс-служба местного управления СК РФ.
Она стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Инцидент произошел вечером 31 августа в квартире в поселке Советском Выборгского района.
По предварительным данным следователей, мать уложила спать ребенка в дневное время. Позже она подошла к кровати и обнаружила, что девочка не дышит. Было установлено, что ее смерть наступила в результате механической асфиксии.
Ранее в частном доме в Богородском городском округе обнаружили труп полугодовалой девочки. На ее теле не выявили следы насильственной смерти. По предварительной версии, девочка спала в кровати. Ее мать отошла в другую комнату, а по возвращении обнаружила тело без признаков жизни.
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