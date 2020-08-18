Тело полугодовалой девочки обнаружили в частном доме в Подмосковье

18 августа, 19:31
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Труп полугодовалой девочки обнаружили в частном доме в Богородском городском округе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы подмосковного управления СК РФ Ольгу Врадий.
Она отметила, что смерть девочки наступила в селе Ямкино. Врадий сообщила, что на ее теле не были обнаружены внешние признаки насильственной смерти.
"По данному факту организовано проведение доследственной проверки", – рассказала Врадий.
По предварительной версии, девочка спала в кровати. Ее мать отошла в другую комнату, а по возвращении обнаружила тело без признаков жизни.
В связи с этим назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи осмотрели место смерти девочки и сейчас опрашивают очевидцев происшествия.
Ранее в центре Москвы на детской площадке обнаружили тело мужчины. Над левой бровью покойного жителя Подмосковья 1968 года рождения была обнаружена ссадина.
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