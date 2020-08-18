Тело полугодовалой девочки обнаружили в частном доме в Подмосковье

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Труп полугодовалой девочки обнаружили в частном доме в Богородском городском округе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы подмосковного управления СК РФ Ольгу Врадий.

Она отметила, что смерть девочки наступила в селе Ямкино. Врадий сообщила, что на ее теле не были обнаружены внешние признаки насильственной смерти.

"По данному факту организовано проведение доследственной проверки", – рассказала Врадий.

По предварительной версии, девочка спала в кровати. Ее мать отошла в другую комнату, а по возвращении обнаружила тело без признаков жизни.

В связи с этим назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи осмотрели место смерти девочки и сейчас опрашивают очевидцев происшествия.

Ранее в центре Москвы на детской площадке обнаружили тело мужчины. Над левой бровью покойного жителя Подмосковья 1968 года рождения была обнаружена ссадина.