Арестован мужчина, расчленивший жену на юге Москвы

Фото: телеграм-канал Hue

Нагатинский районный суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве жены на юге столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Фидан Гасанову.

"Обвиняемому Изову Михаилу Борисовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 октября 2020 года", – сообщила она.

Расчлененное тело женщины обнаружили в квартире на юге Москвы. Останки были сокрыты в пакеты. По информации СМИ, в квартире также находился шестилетний сын пары. В департаменте труда и социальной защиты населения уточнили, что с мальчиком работают психологи.

Известно, что в квартире жилого дома в Ореховом бульваре между супругами возникла ссора, в результате которой мужчина нанес жене ножевое ранение в область груди. Потерпевшая скончалась на месте. Для сокрытия преступления обвиняемый вынес части тел женщины из квартиры.

Изов полностью признал свою вину в ходе допроса. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство".