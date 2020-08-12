Суд арестовал мужчину за убийство невесты в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

Басманный районный суд вынес приговор обвиняемому в убийстве девушки в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова, уголовное дело рассматривается по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").

"Мужчине предъявлено обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – заявила Иванова.

В ходе следствия были опрошены родственники и знакомые погибшей, а также изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрошен сам обвиняемый. Он был задержан накануне, 11 августа.

Тело девушки со множественными травмами – черепно-мозговой травмой, гематомами, колото-резаными ранами – вечером 21 июля обнаружила мать жениха. Погибшая находилась в квартире жилого дома в Колпачном переулке.

Сообщалось, что мужчина и женщина собирались пожениться 8 августа. Соседи заявили, что пара не казалась им конфликтной, криков или скандалов они также не слышали. При этом камера наблюдения на входе в подъезд 19 июля зафиксировала, как жених несколько раз пнул невесту и что-то грубо ей высказал.

