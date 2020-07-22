Знакомая рассказала о москвичке, которую нашли мертвой незадолго до свадьбы

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Знакомая по университету Юлия рассказала Москве 24 о девушке, которую нашли мертвой в квартире в центре Москвы. Через 17 дней у погибшей должна была быть свадьба.

По словам Юлии, девушка ранее училась на юриста в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина.

"Училась на юриспруденции, веселая, жизнерадостная. Она всегда улыбалась. Была очень доброжелательной", – вспоминает Юлия.

Собеседница Москвы 24 добавила, что была шокирована новостью о смерти девушки. "Боже, какой ужас", – добавила Юлия.

21 июля полицейские обнаружили труп девушки 1993 года рождения в квартире в центре столицы. На теле жертвы находились множественные телесные повреждения в области конечностей, туловища и головы, из-за которых и наступила смерть. По данным оперативников, на месте происшествия находилась мать молодого человека, c которым встречалась погибшая. Она рассказала, что 8 августа у пары была назначена дата росписи.

С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что погибшая последний раз заходила в подъезд дома вместе со своими молодым человеком. На данный момент проводится розыск мужчины. В следственном комитете отметили, что ведутся оперативно-розыскные мероприятия для выяснения обстоятельств преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".