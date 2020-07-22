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Москва 24

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Происшествия

10:36

Девушку нашли мертвой незадолго до свадьбы

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту гибели девушки в центре Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Труп девушки 1993 года рождения был обнаружен по адресу: Колпачный переулок, дом 6, строение 5. На теле жертвы находились множественные телесные повреждения в области конечностей, туловища и головы, от которых и наступила смерть.

Как рассказали в полиции, на месте происшествия находилась мать молодого человека, c которым встречалась погибшая. По словам женщины, 8 августа у пары была назначена дата росписи.

"В настоящее время местонахождение парня неизвестно, на связь он не выходит. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как погибшая заходила в подъезд дома вместе со своими молодым человеком", – уточнили в полиции.

В следственном комитете отметили, что ведутся оперативно-разыскные мероприятия для выяснения обстоятельств преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в Москве-реке в подмосковном Лыткарине нашли тело младенца. Устанавливается личность матери. Планируется проведение судебно-медицинской экспертизы.

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