Девушку нашли мертвой незадолго до свадьбы

10:36
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту гибели девушки в центре Москвы, сообщает Агентство "Москва".
Труп девушки 1993 года рождения был обнаружен по адресу: Колпачный переулок, дом 6, строение 5. На теле жертвы находились множественные телесные повреждения в области конечностей, туловища и головы, от которых и наступила смерть.
Как рассказали в полиции, на месте происшествия находилась мать молодого человека, c которым встречалась погибшая. По словам женщины, 8 августа у пары была назначена дата росписи.
"В настоящее время местонахождение парня неизвестно, на связь он не выходит. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как погибшая заходила в подъезд дома вместе со своими молодым человеком", – уточнили в полиции.
В следственном комитете отметили, что ведутся оперативно-разыскные мероприятия для выяснения обстоятельств преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее в Москве-реке в подмосковном Лыткарине нашли тело младенца. Устанавливается личность матери. Планируется проведение судебно-медицинской экспертизы.
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