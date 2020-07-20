Москвич расчленил мертвого друга и явился с повинной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В правоохранительные органы с повинной обратился мужчина, расчленивший вместе со своей женой мертвого друга и закопавший останки на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Фрагменты тела мужчины обнаружили 19 июля в лесополосе у железнодорожных путей недалеко от улицы Милашенкова. На следующий день в полицию обратился житель столицы, который рассказал, что после распития спиртных напитков увидел 60-летнего знакомого без признаков жизни. Испугавшись ответственности, он решил расчленить его и скрыть части тела.

По факту обнаружения останков следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что в столице задержали 29-летнего мужчину, рассказавшего об убийстве друга. По словам подозреваемого, около двух месяцев назад он приехал к потерпевшему в квартиру на улице Новослободской, где они распивали спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, и хозяин квартиры ударил гостя кружкой по голове, тот потерял сознание. Когда он пришел в себя, увидел, что его знакомый сидит в ванне мертвый. Следов крови на нем не было.

Тогда злоумышленник закрыл квартиру и поехал к себе домой на улице Яблочкова, рассказав о случившемся супруге. Через несколько дней она взяла топор и молоток и поехала в квартиру убитого. Там в ванной жена подозреваемого разрубила труп пополам и упаковала в пакеты. Вместе с мужем они вызвали такси и сели в машину вместе с пакетами, рассказал источник в правоохранительных органах.

По дороге водитель услышал трупный запах и высадил пару, не доезжая до пункта назначения. Тогда супруги вызвали новое такси, на котором приехали к себе домой. Там труп пролежал еще несколько дней, добавил источник. В итоге они отнесли пакеты на улицу Милашенкова и закопали в лесополосе рядом с жилым домом.

Тело женщины обнаружили в чемодане рядом с железнодорожной станцией Радонеж около Сергиева Посада. Труп был найден в лесном массиве грибниками.

Для установления личности умершей назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Помимо этого, проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение обстоятельств преступления.