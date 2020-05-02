Тела двух мужчин обнаружили в Москве-реке

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В Москве-реке обнаружили тела двух мужчин. Инцидент случился на Шелепихинской набережной, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"У одного из них обнаружены ушибы, у второго признаков насильственной смерти нет", – говорится в сообщении.

В настоящее время личности погибших и причины их смерти выясняют следователи.

Накануне тело младенца было найдено в Химках. Сообщалось, что оно пролежало в лесу как минимум месяц. По данному факту следователями была начата проверка.