Тело младенца месяц пролежало в лесу в Химках

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Следственный комитет инициировал проверку по факту обнаружения в Химках тела новорожденного ребенка. Младенца нашли мертвым в лесном массиве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

"30 апреля 2020 года в лесном массиве вблизи кладбища, расположенного в городе Химки, в матерчатом свертке было обнаружено тело младенца мужского пола с сильными гнилостными изменениями, давность наступления смерти которого около месяца", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Следователи начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее СК возбудил дело по факту обнаружения трупа младенца в реке в ТиНАО. Отмечалось, что следователи начали устанавливать родителей новорожденного. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза.