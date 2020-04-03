СК начал проверку по факту обнаружения на юго-востоке Москвы тела младенца

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Следственный комитет начал доследственную проверку после обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере. Инцидент произошел на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела новорожденного ребенка", – заявила старший помощник руководителя ГУ СК РФ по городу Юлия Иванова.

По данным следствия, тело младенца было обнаружено в районе улицы Луховицкой. В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В марте 2020 года следователи инициировали предварительную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в городском округе Электросталь. Младенец был завернут в пакет.

